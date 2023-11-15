زرار في ريموت التكييف يقلل فاتورة الكهرباء للنصف اعرفه الان قبل فوات الاوان

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رياض - احمد صلاح - يعتبر التكييف واحد من ضمن أكثر نوعيات الأجهزة القوية في سحبها لقدر كبير من الطاقة الكهربائية باستمرارية تشغيله على مدار اليوم وعدم ترشيد استهلاكه فوجود أكثر من جهاز يزيد من حجم المشكلة أيضًا ولا تقل التكلفة وتزيد وبشكل كبير ولذلك بحث الكثير من الناس عن الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من مشكلة الاستهلاك القوي للكهرباء حيث يستهلك التكييف أكثر من 1500 وات في كل ساعة ولذلك سنتعرف على الزر الذي سيقلل من معدل استهلاك طاقة المنزل كما أنه سيفيد إلى حد شكل كبير في تخفيض فاتورة الاستهلاك الشهرية.

زرار في التكييف يقلل فاتورة الكهرباء

الزر الذي يتواجد في جهاز التكييف من كل ماركاته الأكثر تطورا من شأنه أن يساعد على التقليل من المعدل الخاص باستهلاك طاقة الكهرباء في المنزل وهو متواجد في التكييف وفي الريموت بالتحديد وتحرص الكثير من الشركات الأكثر تطورا في تصنيع المكيفات على تزويد الريموت كنترول بهذا الزر المتحكم في مستوى ومعدل الاستهلاك، وهو الزر الخاص بضبط مستوى الرطوبة حيث أن المستهلك حينما يقوم بالنقر على الزر المخصص لضبط الرطوبة في داخل الغرفه سيتم التبريد بالمستوى المطلوب ولكن لا بد من أن يتم تشغيل المكيف بضبط حرارته في البداية، من ثم يجب ترك التكييف يبرد الأجواء مدة تصل حتى خمسة عشر دقيقة، ومن ثم يعاد ضبط هذا الزر من خلال الريموت، وبالنقر عليه نتحكم بشكل أكبر في المعدل الخاص باستهلاك الطاقة الكهربائية وهذا سيكون مقلل بشكل كبير للطاقة التي يتم إهدارها بسبب التكييف مما يساعد على تقليل نفقة الفاتورة الناتجة عن استهلاك التكييف بشكل متزايد.

أهم النصائح لحسن استهلاك الكهرباء

لا بد من الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية بدون إفراط عن الحد المعقول وتقليل مرات تشغيل المكيف وضبطه على 25 درجة.

يجب أن يتم تقليل استهلاك مختلف الأجهزة الكهربائية مثل الكاتيل والمكواة والمكنسة وكذلك غسالة الأطباق فجميعها أجهزة تسهم في استهلاك القدر الكبير من طاقة الكهرباء.

يمكن تقليل عدد مرات تشغيل الأجهزة وكذلك إطفاء المصابيح غير الضرورية في المنزل.