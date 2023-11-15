انت الان تتابع خبر ارجعوا الى الله فقد قضي الأمر.. ليلى عبد اللطيف تثير القلق والفزع للجميع.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية ليلى عبد اللطيف أن على جميع المواطنين العودة إلى الله وعدم الخوف من أي توقعات تطلق من قبل علماء الفلك في أنحاء العالم.

وبالرغم من توقعاتها التي تثير الجدل بها من وقت لاخر إلا أن ليلى عبد اللطيف قالت أن توقعاتها ليست حتمية الوقوع وتحتمل الصواب والخطأ.وفاجأت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما كشفت عن حدوث كارثة ستحدث خلال الايام القادمة، مشيرة أن عام 2023 لن ينتهي على خير.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن هناك حدث وفاجعة كبيرة ستحدث خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون النتائج كارثية.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها البرد وتسبب حرارة واغماء، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللتي توقعتها.