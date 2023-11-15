بكيلو من الحليب كامل الدسم حضري الجبن الرومي في المنزل بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الجبن الرومي من أشهي وألذ أنواع الجبن التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، وهو نوع من الأجبان المصنعة من حليب البقر أو الجاموس، ويستغرق تحضيره وقتاً طويلاً وطريقة تخزين معينة، ويسمي هذا النوع من الجبن في محافظة الإسكندرية بالجبن التركي يتمتع بمذاق طيب ولون جذاب، وهو مفيد جداً للجسم لمحتواها من الكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم، وهي من أكثر أنواع الجبن انتشاراً والتي تجعل العديد من الأشخاص يحبها ويتناولها كثيراً، كما يمكن استخدامها في الكثير من الأكلات المختلفة لذا سوف نتعرف من خلال بوابة الصبح الإخبارية، طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل.

مكونات عمل الجبن الرومي

يتكون هذا النوع من الجبن علي مقادير صحية وبسيطة وهي كالتالي:-

علبة كبيرة الحجم من الزبادي.

كيلو من اللبن كامل الدسم.

معلقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الماء المثلج.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 معلقة كبيرة من القشطة.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير الجبن الرومي في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بإحضار إناء ونضعه علي النار، ونضع به اللبن حتي الغليان مع التقليب المستمر.

ثم يضاف إليه علبة الزبادي ويتم الاستمرار في التقليب جيدا،ً في كل الاتجاهات لمدة 5 دقائق، للتخلص من الهواء الموجود في الحليب.

بعد ذلك يتم رفع الإناء من علي النار ويترك جانباً، ثم ضعي كلاً من الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج.

ثم يتم التقليب إلي إن يذوب الملح، ثم يضاف المزيج إلي الحليب مع اللبن الزبادي، ويتم التقليب باستمرار سريعاً حتي لا تتكون كتل بالخليط.

بعد ذلك تضاف البطاطس والقشطة إلي مزيج الحليب، مع التقليب المستمر جيداً إلي الحصول علي مزيج متجانس وقوام سميك.

ثم يوضع الخليط في قطعة من القماش الشاش، ويتم شده جيداً للتخلص من السوائل الموجودة به.

بعد ذلك يترك جانباً مع وضع ثقل عليه لمدة 10 ساعات تقريباً.

ثم يتم إحضار قطعة أخرى نظيفة من الشاش، ويتم وضع الجبن فيها بدلاً من القطعة القديمة.

بعد ذلك يتم شدها مرة أخرى وتكرر العملية مرة أخرى، للتخلص من السوائل في الجبن نهائياً، للحصول علي جبن جاف تماماً.

ثم يحتفظ بالجبن في الثلاجة، في وعاء محكم الغلق بالهناء والشفاء.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة.

يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب.

هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة.

ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك.

يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.