انت الان تتابع خبر أجمل زوجة سعودية على الأرض .. دخلت برنامج المسامح كريم جعلت جورج قرداحي يفقد السيطرة على نفسه وهو على البث المباشر من شدة جمالها الفتان (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي .

يعتبر برنامج المسامح كريم من اشهر البرامج التي كانت في سنوات الماضيه وذلك للعديد من الاسباب ولعل اهمها فكره البرنامج التي تعتمد على الصلح بين الطرفين وايضا المذيع العالمي جورج قرداحي الذي اشتهر ببرنامج من سيربح المليون.

وعلى سنوات عديده استمر البرنامج في التالق كثيرا وبدا موسم تلو الاخر وذلك نظرا لنجاحات هذا البرنامج الذي اشتهر على التلفزيون وايضا عليها منصات السوشيال ميديا وخاصه الموقع يوتيوب

الحلقة التي أنتشرت حملت عنوان : “اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم