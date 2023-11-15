انت الان تتابع خبر كارثة لجميع الدول والشعوب”.. بكاء ليلى عبد اللطيف وانهيارها ارضاً والمذيع يطلب بانها الحلقة فوراً من هول التوقعات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت جراءة الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل عند الجمهور، حيث كشفت عن كوارث بشرية وحروب وزلزال ودمار كثير في الايام القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أنه من الاحرى أخذ الاحتياطات اللازمة بدلا من الانتظار حتى حدوث الكارثة، الأمر الذي اثار جدلا واسعا عند الجمهور.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال