طريقة عمل بيتزا الطاسة في المقلاة بالخميرة الفورية وهتبقى رفيعة زي المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بيتزا الطاسة هي نوع من البيتزا تُصنع في مقلاة بدون استخدام الفرن، وهي أسهل وأسرع طريقة لتحضير البيتزا في المنزل، كما أنها لا تتطلب الكثير من المكونات أو الجهد، وتتكون بيتزا الطاسة من عجينة بيتزا بسيطة تُفرد في مقلاة مدهونة بالزيت، ثم تُغطى بصلصة الطماطم والجبن المبشور والحشوات المفضلة، تُترك البيتزا في المقلاة على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح الجبنة ذائبة، وتُعد بيتزا الطاسة خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء سريعة ولذيذة. كما أنها خيارًا جيدًا للأطفال، حيث يمكنهم مساعدتك في تحضيرها.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

المقادير:

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1/2 كوب زيت زيتون

1/2 كوب ماء دافئ

صلصة بيتزا حسب الرغبة

جبنة موتزاريلا مبشورة حسب الرغبة

حشوات حسب الرغبة (مثل: سوسيس، بسطرمة، فلفل ألوان، زيتون، خضروات، وغيرها)

خطوات تحضير البيتزا

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة والزيت.

أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

ادهني المقلاة بالزيت.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك 1/2 بوصة.

ضعي العجينة في المقلاة.

وزعي صلصة البيتزا على العجينة.

وزعي الجبنة المبشورة والحشوات المفضلة.

غطّي المقلاة واتركيها على نار متوسطة لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج العجينة وتصبح الجبنة ذائبة.

قدمي البيتزا ساخنة.

نصائح عند تحضير البيتزا

يمكنك استخدام أي نوع من الحشوات المفضلة لك في بيتزا الطاسة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على بيتزا مقرمشة، يمكنك خبزها في الفرن لمدة 5-10 دقائق بعد طهيها في المقلاة.

يمكنك أيضًا استخدام عجينة البيتزا الجاهزة لتحضير بيتزا الطاسة.

بيتزا الطاسة هي وجبة لذيذة وسهلة التحضير، وهي خيار مثالي لوجبة غداء أو عشاء سريعة.