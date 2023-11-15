طريقة عمل صوص اللوتس في المنزل لاستخدامه في مختلف أنواع الحلويات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صوص اللوتس هو من أشهر أنواع الصلصات المستخدمة في الحلويات، وهو يتميز بمذاقه الغني والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار على حد سواء، ويمكن استخدام صوص اللوتس في تزيين العديد من أنواع الحلويات، مثل الكيك، والكوكيز، والميلك شيك، وغيرها.

طريقة عمل صوص اللوتس

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل صوص اللوتس، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي الطريقة التالية:

المكونات

كوب من بسكويت اللوتس

نصف كوب من الحليب الدافئ

نصف كوب من الزبدة

ملعقة كبيرة من القرفة

رشة من الملح

طريقة تحضير صوص اللوتس

في وعاء الخلاط، نطحن بسكويت اللوتس حتى يصبح ناعمًا.

نضيف الحليب الدافئ، والزبدة، والقرفة، والملح إلى وعاء الخلاط، ونخفق المكونات حتى يصبح المزيج متجانسًا.

نسكب صوص اللوتس في طبق عميق، ونتركه ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

نصائح عند تحضير صوص اللوتس

يمكن إضافة المزيد من الحليب أو الزبدة حسب الرغبة للحصول على قوام صوص أكثر أو أقل سمكًا.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى صوص اللوتس للحصول على صوص اللوتس بالشوكولاتة.

يمكن استخدام صوص اللوتس في تزيين العديد من أنواع الحلويات، مثل الكيك، والكوكيز، والميلك شيك، وغيرها.

صوص اللوتس هو من المكونات السهلة والبسيطة التي يمكن استخدامها في إعداد العديد من أنواع الحلويات، ويمكنك تحضير صوص اللوتس في المنزل بنفسك باستخدام المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك.