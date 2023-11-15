طريقة عمل الكريب البيتي في 15 دقيقة بالملح أو السكر بوصفة سريعة وموفرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكريب من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء كان الكريب حادق أو حلو ولكن سعرة مرتفع نسبيا للعديد من الأشخاص بالإضافة إلى أنه من الصعب التأكد من أنه نظيف وغير ملوث ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الكريب في البيت، وهناك طرق عديدة لصنع الكريب الحادق والحلو في المنزل بكل سهولة وسوف نتعرف على تلك الطرق.

طريقة عمل الكريب الحادق

المكونات:

كوب من دقيق.

كوب من حليب.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة.

ربع ملعقة من الفانيليا.

مكونات الحشو:

نصف كيلو بانيه.

جبن.

زيتون.

فلفل.

كاتشب.

مايونيز.

يمكن اختيار الحشوة حسب الأشياء المفضلة لديك.

طريقه تحضير الكريب:

قم بوضع الحليب والبيض والفانيليا والملح في وعاء جيد وقم بالتقليب بشكل مستمر حتى يمتزج الخليط.

وبعد ذلك قم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصل على خليط متجانس ومناسب.

قم بوضع القليل من الزيت في طاسة ومن الأفضل أن تكون غير لاصقة، وقم بوضع كمية مناسبة من الخليط وقومي بفرده واتركه لمدة ٣٠ ثانية ثم قم بتقليبه على الوجه الأخر واتركه لمده ٣٠ ثانية حتى ينضج.

قم برفع الكريب من على النار وقم بوضع الحشوة التي تريدها مثل البانيه والفلفل والجبنة والكاتشب والمايونيز.

قم بغلق الكريب بالطريقة المشهورة على شكل مثلث وقم بوضعه في الطاسة لمدة دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي ويصبح جيدا.

طريقة عمل الكريب الحلو

المكونات:

كوب من دقيق.

كوب من حليب.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة.

ربع ملعقة من الفانيليا.

مكونات الحشو:

يمكن اختيار الحشو الذي ترغب فيه مثل الآتي:

نوتيلا أو اللوتس.

شراح فراولة أو شرائح الموز.

طريقة تحضير الكريب:

قم بوضع الحليب والبيض والفانيليا والملح في وعاء جيد وقم بالتقليب بشكل مستمر حتى يمتزج الخليط.

قم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصل على خليط متجانس ومناسب.

قم بوضع القليل من الزيت في طاسة ومن الأفضل أن تكون غير لاصقة.

ثم قم بوضع كمية مناسبة من الخليط وقومي بفرده واتركه لمدة 30 ثانية.

ثم قم بتقليبه على الوجه الأخر واتركه.

وقم بإخراج الكريب وتزيينه باستخدام النوتيلا وشرائح الفراولة.