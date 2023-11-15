انت الان تتابع خبر العبقرية ليلى عبد اللطيف تثير الرعب عند الجمهور: "ايام قليلة تفصلنا عن الكارثة الحقيقية" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الرعب عند الجمهور بعدما كشفت عن توقعاتها للاشهر القادمة من عامنا الحالي، الأمر الذي لم يتقبله الجميع.

ليلى عبد اللطيف قالت أن الكارثة الحقيقية ستحدث بعد ايام قليل، موجهة تحذيرها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، حتى لايندموا.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.