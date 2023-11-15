انت الان تتابع خبر هتشكريني طول عمرك.. وصفة جهنمية لتفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نقدم لك اليوم ماسك خرافي يساعد على توحيد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة حيث أنه يتكون من الترمس والزبادي التي تعد من أفضل المكونات الطبيعية، فهي تعالج مشكلات البشرة من الجفاف وحب الشباب والمشكلات الأخرى التي تصيب البشرة نتيجة لعوامل مختلفة فسوف تحصلي على بشرة صافية وناعمة مثل الأطفال، لأن الترمس له العديد من الفوائد للجسم والبشرة ويعطي تفتيح ولمعان من نوع خاص، بينما الزبادي يرطب الجلد ويغذي الجسم بالعناصر اللازمة وسوف نعرض الوصفه خلال الفقرات التالية.

مكونات عمل ماسك لتوحيد لون البشرة والجسم

لن تحتاجي بعد هذه الوصفة الذهاب إلى صالونات التجميل واستخدام كريمات التفتيح المختلفة التي يحتوي البعض منها على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فإن وصفه اليوم تتكون من المكونات التالية:

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الجنزبيل المطحون.

ملعقة من بودرة جونسون للاطفال.

ملعقة من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة الترمس والزبادي

احضري طبق وضعي بها الترمس المطحون والحليب البودر والنشا والجنزبيل وقلبيها جيدا.

ثم اضيفي بودرة الأطفال واستمري في تقليب المكونات مع بعضها البعض.

وضيفي الزبادي بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام متجانس.

ضعي ماء الورد على الخليط وقلبي جيدا.

ثم احتفظي به في برطمان نظيف ومحكم الغلق واستخدميها عند الحاجة.

[ماسك لتوحيد لون البشرة والجسم]

ماسك لتوحيد لون البشرة والجسم

طريقة استخدام وصفة الترمس والزبادي

اغسلي البشرة جيدا وجففيه من آثار الماء.

ثم ضعي طبقة من الخليط السابق وافرديها جيدا على جميع أجزاء البشرة و الرقبه والاماكن الداكنة في الجسم.

واتركيها من 20 الى 30 دقيقة حتى تجف الوصفة تماما.

ثم قومي بإزالتها بالماء الفاتر ويفضل الفرك بحركات دائرية حتى تزيل خلايا الجلد الميتة.

وبعد ذلك استخدمي مرطب مناسب.

وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على النتائج مبهرة.