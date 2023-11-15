هتبقى حادة زي الموس.. طريقة سن السكاكين والمقصات بدون مسن بمكونات موجودة في مطبخك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدام السكاكين والمقصات داخل المطبخ أمر طبيعي ودائم، فلا يمكن تجهيز الأطعمة إلا باستخدام السكاكين التي تساعد على تقطيع اللحوم والخضروات وغيرهم، ولكن مع الاستخدام المتكرر تعاني معظم الأمهات من برودة السكاكين والمقصات، وهذا الأمر يزيد من وقت تحضير الأطعمة، ويجعل الأمهات في إزعاج كبير، لذلك يفضلن استخدام السكاكين والمقصات السريعة، لذا سوف نوضح لكم طرق سن السكاكين والمقصات في المنزل بطرق سريعة ومناسبة وتجعلهم مناسبين لتحضير مختلف الأطعمة بشكل سريع ووقت بسيط.

طريقة سن السكاكين والمقصات بدون مسن

تفضل جميع الامهات تحضير الأكلات خلال وقت بسيط لتقديمها لأفراد أسرتها دون قضاء وقت كبير داخل المطبخ، لذلك لابد أن تكون الأدوات الموجودة داخل المطبخ سريعة وتساعد على تقطيع اللحوم والخضروات بسرعة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى سن السكاكين والمقصات بشكل دائم حفاظا على مستواهم البارد، لذلك يمكن من خلال الطرق التالية سن جميع الأدوات الحادة في المنزل بكل سهولة حتى يمكن استخدامها في تحضير الأكلات دون عناء أو مجهود.

قطعة صنفرة خشنة

نحتاج في البداية إلى شراء قطعة من الصنفرة الخشنة والمناسبة لسن السكاكين، وبعد ذلك يتم فردها وسن السكاكين بها مع استمرار الحك أكثر من مرة في جميع الاتجاهات، وتكرار الأمر مع المقصات، وبالتالي خلال دقائق يتم الحصول على سكاكين حادة وبدون عناء أو مجهود.

حائط خشن

يمكن الحصول على سكاكين ومقصات ممتازة من خلال استمرار سنها في الحوائط الخشنة، فهي تساعد على سرعة سنها، حيث يتم اختيار مكان به حائط أسمنتي ويتم حك السكاكين والمقصات بها أكثر من مرة حتى تحصلي على السن المطلوب، والذي يساعد في سرعة التحضيرات داخل المطبخ.

استخدام قطعة من السيراميك

من المعروف أن قطع السيراميك تحتوي على أحرف حادة، وهذا ما نحتاجه، فهي تساعد على سرعة سن السكاكين والمقصات التي نحتاجها في المطبخ، حيث يتم فرد المقص والسكين وحكة في السيراميك من الاتجاهين، مع الإستمرار في الحك حتى يصبح سطحهم لامع، ويمكنك من خلال هذه الطريقة استخدامها بشكل أسبوعي حفاظا على أحرف السكاكين بأن تظل حادة بشكل دائم.