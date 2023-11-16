مشهورة سعودية حسناء تصعق جميع الرجال بجرأتها التى لا حدود لها ..."لا تتزوج الثانية قبل ان تختبر طعم هذه الممارسة مع زوجتك الأولى والا ستندم"!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت مشهورة التيك توك غنى العمري عن تعدد الزوجات، مؤكدة أنه احتياج .

وظهرت العمري في مقطع فيديو وهي تقول :” التعدد صار إحتياج ماهو تسليع، هذي الحياة، ما هو غرض تروح تشتريه وإذا ما عجبك تروح تاخد غيره وتبدل ومدري أيش.”

وأضافت:” إنسانة معك أم عيالك ما قصرت في شيء بس في أشياء بسيطة نفسك فيها لازم يكون بينك أنت وياها صراحة ووضوح، ولكن قبل لا تقول لها أيش ينقصها، شوف أنت أيش ينقصك.”

وتابعت :” ليه دايمًا الواحد يفكر في نفسه هو، ولا أسهلك تسيب أم العيال وتدور على قالب جديد.”