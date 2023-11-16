بأقل التكاليف اصنعي بنفسك احلي لانشون فراخ وحافظي على صحة اولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر اللانشون من أحلى الاكلات التى يعشقها الكبار والصغار، لاكن الحقيقة أن بعض الأطباء ينصحون بعدم تناوله لتجنب حدوث تسمم أو أمراض، فبعض المصانع لا نثق بسلامة منتجاتها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة لإعداد اللانشون بدون اى تكلفة أو مجهود، فإن اللانشون بالفراخ يحتوى على قيمة غذائية عالية وفيتامينات متعددة أهمها الكالسيوم والحديد والبروتينات وغيرها من الفوائد الصحية التي تعمل على زيادة تدفق الدم داخل الجسم وبناء العضلات وتقوية المفاصل، وزيادة التركيز وفى هذا المقال نقدم لكى الخطوات والمكونات المطلوبة لإعداد اللانشون البيتى بطعم لذيذ وقيمة غذائية عالية.

طريقة عمل لانشون الفراخ

تعد هذه الطريقة من اسهل الطرق التى يمكن تحضيرها داخل المنزل لعمل لانشون الفراخ بطعم متميز بدون اى مواد حافظة فهو وجبة خفيفة مشبعة تصلح كوجبة افطار أو عشاء.

المقادير:

نصف كيلو من صدور الفراخ المفرومة.

2 حبة من البيض.

3 قطع من الجبنة المثلثات.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الابيض.

رشة من الملح والفلفل.

1 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

1 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الحب هان المطحون.

1 ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع كوب من الزيتون المخلى.

طريقة تحضير اللانشون

نحضر الكبة ثم نضع بها البيض والجبنة المثلثات والدقيق والزيت النباتي والملح والفلفل والحب هان وبودرة البصل والثوم والبابريكا والفراخ المفرومة.

نشغل الكبة الكهربائية حتى تمتزج المكونات وتصبح متجانسة القوام.

نحضر رول بلاستيك استريتش ثم نضع كمية عجينة اللانشون ونضيف الزيتون المخلى.

ثم نقوم بلف على شكل أسطواني.

بعد ذلك نغلف بورق فويل ونغلقة جيدا.

نضع حلة بها ماء مغلي وحبهان وورق الغار ثم نضيف لفة اللانشون.

تترك على النار لمدة ساعة ونصف ثم ننزع ورق الفويل ونتركة يبرد تماما.

نضعة داخل الثلاجة حتى يبرد ثم نبدأ بالتقطيع على هيئة شرائح.

هذه الطريقة هى من أسهل الوصفات لعمل اللانشون البيتى بطعم لذيذ وقيمة غذائية متكاملة كما أنه أنها توفر عليكى شرائة من المحلات التجارية وضمان الجودة العالية فيمكنك الآن تقديمة لاولادك بدون قلق.