انت الان تتابع خبر أحمد داود يطرح البوستر الخاص لمسلسله الجديد "زينهم" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طرح الفنان أحمد داود، البوستر الخاص لشخصيته في مسلسله الجديد "زينهم" وذلك عر حسابة على الفيسبوك.

وكتب: قريبا.. مسلسل زينهم على قناة On ومنصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل"زينهم" بطولة كلا من: أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج يحيي إسماعيل، إنتاج اروما.