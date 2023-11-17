انت الان تتابع خبر "أنا حذرتكم وستندمون".. توقعات ليلى عبداللطيف الدامية تُبكيها من شدة الخوف وتفاجئ الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - باتت توقعات خبيرة الفلك والأبراج الملقبة بسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تثير اهتمام الكثير من رواد مواقع السوشال ميديا.

ومع اقتراب نهاية العام 2023، كشفت العرافة اللبنانية عن بعض توقعاتها للعام القادم 2024 والتي وصفها البعض بالمشئومة

وتوقعت حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024. كما توقعت أيضاً ظهور أمراض جديدة ومتحورة في 2024.

وتحدثت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا وتعرض رئيس دولة لكمين مسلح أو انقلاب عسكري.

وزعمت أن الجميع سيعيشون حالة استقرار حيث ستنتهي جميع الحروب من العالم وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بعد وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

كما توقعت أن يصل علماء أوروبيون إلى دواء فعّال للسرطان من جهة، وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة من جهة أخرى.

وتمتلك ليلى عبد اللطيف قوى الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت، ويتحول إلى واقع من 90 إلى 100%، فهي لا تتنبئ بالمستقبل وهي ليست عرافة.