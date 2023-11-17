انت الان تتابع خبر لأول مرة و بعد سنوات من التكتم الشديد.. سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تفاجئ جمهورها بما ينتــظرهم: إحـــذروا الأيام القادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الفلكية ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة للجمهور وكشفت عن توقعاتها لنهاية شهر نوفمبر، حيث تنبأت بحدوث كارثة مدوية.

ليلى عبد اللطيف أكدت انها خائفة على الجميع، مشيرة لاخذ الحيطة والحذر لأنه لن ينفع الندم بعد حدوث الكارثة فوق رؤوس الجميع.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.