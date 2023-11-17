” هتبقي زي القمر” .. استخدمي كريم بانثينول والنشا المبهر لتبييض وتفتيح الوجه 10 درجات من أول يوم .. هيخلي وشك أصغر من سنك”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أقوى الوصفات على الإطلاق في تفتيح وتبييض الوجه والقضاء على البقع الداكنة والاستمرار الموجود في الجسم من أول استعمال، استخدمي خلطة كريم البانثينول مع النشا واحصلي على أفضل النتائج السحرية في حل مشاكل بشرتك حيث تعمل هذه الوصفة على نقاء البشرة من أي شئ ونتيجته ممتازة نظراً للفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها كريم بانثينول للبشرة وكذلك النشا الذي ينقي البشرة ويفتحها ويجعلها ناصعة البياض.

فوائد خلطة كريم البانثينول والنشا للبشرة

تعتبر وصفة كريم البانثينول والنشا من الوصفات الطبيعية السحرية والفعالة ذات نتيجة سريعة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد البشرة فهي تساعد في حل كافة مشاكل البشرة، وتعمل على الآتي :

تعمل على صفاء البشرة وتنقيتها من الحبوب أو أي شوائب.

تنعيم وترطيب البشرة وجعلها ناعمة وبراقة.

تعمل على تفتيح البشرة وتبييضها فهي من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح الوجه.

تساعدك في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة التي توجه وجهك.

كيفية تحضير وصفة البانثينول والنشا لتبييض الوجه

هذه الوصفة سهلة وسريعة ونتائجها مذهلة وسريعة جدا فبمجرد أن تقوم بتجربتها لأول مرة ستلاحظ النتيجة، ويمكن تحضيرها كما يلي :

المكونات :

عبوة بانثينول.

أربع ملاعق حليب البودرة.

2 ملعقة كبار من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي ويفضل أن يكون كامل الدسم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون النقي.

طريقة التحضير:

أحضر وعاء عميق وضع جميع المكونات المذكورة فيه وتقليبها جيداً حتى يكون الخليط متجانس ولا يوجد به أي تكتلات.

قم بوضع الخليط على النار الهادئة أو في الميكروويف لمدة ثواني.

اترك الخليط يبرد.

قم بوضعه على الوجه بعد غسل الوجه جيداً ويترك لمدة ربع ساعة.

وبعدها يتم غسل الوجه بالماء.

يفضل استخدام هذه الوصفة يوم ويوم للحصول على نتيجة أفضل.