انت الان تتابع خبر ستبكون ندماً في الايام المقبلة".. "نبوءة" ميشال حايك تضع الجمهور في حالة صدمة وذهول.. لن تصدّق ماذا قال وفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اكتسب الفلكي الشهير ميشال حايك شهرة كبيرة من خلال توقعاته التي تصيب في الكثير من الأوقات.

وصدم حايك الجمهور بتوقعاته الجديدة والتي تضمنت كوارث ومصائب ستهز العالم بأكمله وقال :" الأرض وسكانها بين حريق وغريق وانفلات جسم نووي يسبب كارثة لم تكن في الحسبان".

وبحسب حايك سيشهد كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء.

وزعم الفلكي اللبناني أن صحة الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، ستدعو إلى القلق، فيما سيتعرض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى حادث يؤثر على مسيرته الرياضية المتميزة.

ويبحث الجمهور عن توقعات ميشال حايك، وكذلك كثر البحث عن توقعاته للأبراج الفلكية الاثنا عشر، حيث تحظى باهتمام الكثيرين في الوطن العربي.