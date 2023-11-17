انت الان تتابع خبر حدث قادم سوف يدمر كل شيء.. ميشال حايك يثير رعب وخوف العرب: “هذا ماسيحدث خلال الايام القادمة خذوا حذركم”!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار الفلكي الشهير ميشال حايك قلق الجمهور بعد كشفه عن تنبؤات ستحدث خلال الأشهر القادمة، حيث توقع حدوث كوارث بشرية دامية.

وتوقع حايك صوراً ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت وسيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد

وقال حايك: أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية ورؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد في المغرب.

وتوقع الفلكي الشهير نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين وجنون عسكري في جنين.

وأشار إلى أن الصدمة ستسيطر على احدى حلبات “الفورملا وان” في الخليج العربي وردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي