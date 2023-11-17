انت الان تتابع خبر العبقرية ليلى عبد اللطيف تقدم عرض لمن سخر وكذب توقعاتها والجميع مصدوم.. لن تتخيلوا ماذا قالت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفلكية العبقرية ليلى عبد اللطيف عرض لجميع من سخر من توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا، حيث وجهت لهم رسالة غير متوقعة.

ليلى عبد اللطيف قالت أن على الجميع عدم تصديق توقعاتها التي اثارت بها الجدل، حيث وهي ليست حتمية الوقوع وتحتمل الصواب والخطأ.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية، واضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كم توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة، اختراعات جديدة، مثل تطور الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال المرحلة المقبلة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة وخاصة في مدينة تكساس، توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، كشفت ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات التي تخص مصر، منها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.