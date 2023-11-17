انت الان تتابع خبر «ازاي عايشين ومنعرفش؟!» … هل تعرف ماذا تفعل جوزة الطيب في الجسم؟… لن تتوقع ما يحدث بجسمك عند استخدامها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد يوجد بعض أنواع الأعشاب من حولنا نحن لا نعرف فوائدها بشكل صحيح وقد قامت الدكتورة سنتيا الحجاج وهي خبيرة معروفة في مجال التغذية، والغذاء بتسليط الضوء على أهم فوائد جوزة الطيب، حيث أن هذا النوع من الأعشاب يمكن إضافته إلى الشاي وأوضحت بأن جثة الطيب له الكثير من الفوائد ولها طعم مميز ونكهة قوية، هذا طبعا بخلاف رائحتها العطرة وعندما يتم وضع جوزة الطيب مع الشاي يعتبر هذا المشروب مشروب مثالي يعطي الجسم الانسان الكثير من الطاقة والحيوية والنشاط، في هذا الموضوع نذكر لكم طريقة عمل شاي جوزة الطيب واهم الفوائد لهذا المشروب

طريقة بسيطة لتحضير شاي بجوزة الطيب

في البداية نقوم بالعمل على تسخين الماء الى ان يصل لمرحلة الغليان يمكن ان يتم هذا باستخدام الغلاية الكهربائية، أو البراد على النار بعدها نحضر كوب ونضع فيه كيس من الشاى ويضاف عليه الماء المغلي.

الخطوة الثانية نقوم بإضافة كمية مناسبة من جوزة الطيب المطحون على الشاي ويترك الشاي منقوع لمدة خمس دقائق، حتى تتفاعل مكونات جوزة الطيب مع المشروب.

الخطوة الأخيرة يتم تحلية مشروب السكر بجوزة الطيب وبهذا يمكنكم الاستمتاع بتناول مشروب طيب وساخن بمذاق مميز.

فوائد جوزة الطيب الصحية

أولا نجد انغ هذا المشروب يحتوي على معادلات مرتفع بمضادات الأكسدة وهذا يجعله يساهم في منع انتشار الجذور الحرة المسببة للسرطانات بالجسم.

ثانيا أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن تناول جوزة الطيب يمكن أن يساهم في خفض نسبة السكر في الدم، ويقلل من الحساسية الموجودة لدى الأفراد الذين يعانون من مشكله عند أخذ الأنسولين.