انت الأن تتابع خبر ستبكون كثيراً بعد أيام.. ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بتوقعات مرعبة وتكشف أخطر ما سيحدث نهاية 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن يشهد نهاية العام الحالي 2023 أحدث مؤسفة في عددا من دول العالم من بينها بعض الدول العربية، موضحة ان الكثير من الناس سيندمون بسبب هذه الأحداث الصادمة التي ستحدث خلال الأيام القادمة.

وفي سلسلة توقعات نشرتها ليلى عبداللطيف عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت أن يشهد جنوب لبنان تطورات طارئة ومقلقة للغاية.

واضافت أن الفترة المقبلة سوف تكون من اصعب الفترات على جنوب لبنان، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها، موضحة أن الأحداث المقبلة على مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير.

نوفمبر سيكون حزين للغايه

لم تقتصر توقعات ليلى عبداللطيف على لبنان فقط، فقد كشفت في توقعاتها الجديدة أن شهر نوفمبر القادم سيكون حزين للغاية في العديد من دول العالم التي ستشهد أحداث مقلقة للغاية حسب قولها.

واضافت العرافة الشهيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد حادثة مؤسفة وسوف ينتشر الرعب والخوف في اوساط المواطنين في شهر نوفمبر القادم، كما توقعت حادثة اغتيال مؤسفة سوف تطال شخصية سياسية وسط أوروبا قبل نهاية العام الحالي 2023.

وفي إطار حديثها عن الاغتيالات، توقعت ليلى عبداللطيف ان الفريق عبد الفتاح برهان سوف يتعرض لمحاولة اغتيال، او ستكون هناك مؤامرة تحاك ضده، كما توقعت أن يحوم الخطر حول قائد قوات الدعم السريع في السودان “حميداتي”.

وفي دائرة الاغتيالات أيضاً، قالت ليلى عبداللطيف أن تشهد الفترة القادمة اغتيال شخصية سياسية بارزة على سلم الطائرة وهو ما سيحدث ضجة كبيرة.

ولم تكشف ليلى عبد اللطيف، عن الشخصية المتوقعة أو اسم المطار، او الدولة التي ستحدث فيها عملية الاغتيال، واكتفت بالقول أن الحادثة ستثير ضجة كبيرة في المطار والكثير من البلبلة في تلك الدولة.

كما توقعت ان تعلن عدد من مطارات العالم حالات الطوارئ والتأهب القصوى بسبب حدث مؤسف وكارثي سيحدث في أحد المطارات.

كوارث طبيعية

توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن تشهد الأشهر الأخيرة من عام 2023، حدوث كوارث طبيعية في فرنسا و المانيا وايطاليا، وسوف يعلن على اثرها حالات الطوارئ في تلك البلدان.

كما توقعت ان تجتاح تركيا، فيضانات وأحداث مؤسفة، وهو ما سيثير الذعر والخوف في اوساط المواطنين، موضحةً إن الرئيس التركي سوف يعلن على اثر ذلك حالة الطوارئ في البلاد.

وفي ذات الإطار توقعت ليلى عبداللطيف أن تشهد الأشهر الأخيرة من 2023 انتشار أمراض تصيب المواشي والدواجن في عدد من دول العالم وهو ما سيؤثر على أسعار اللحوم والدواجن بشكل عام.