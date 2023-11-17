انت الأن تتابع خبر ترقبوا الكارثة الحقيقية في الساعات القادمة.. العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث بالزمان والمكان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت العرافة ليلى عبد اللطيف مفاجأة عكسية للجمهور، جعلت الجميع من خلالها يترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة.

ليلى عبد اللطيف كشفت أنه سيتم قطع شبكة الإنترنت كليا عن غـ زة وسيكون هناك مفاجآت عديدة ستحدث على أرض الواقع ستفاجئ الجميع.

من جهة آخرى، أبدت ليلى عبد اللطيف حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.