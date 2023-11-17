عيالك هتموت بسببك!!…مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل..هتندم ندم عمرك لو معرفتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعتبر من أهم الأطعمة التي يجب تناولها في وجبة الإفطار لاحتوائه على مستويات عالية من البروتين واستخدامه في العديد من الأطعمة الأخرى، على الرغم من أهميته والفوائد المفيدة للمتناولين، إلا أن طهي البيض بالغليان هو الأكثر شيوعا، على الرغم من أنه قد يتسبب في العديد من الأمراض بسبب الطريقة الغير صحيحة لإعداده، والتي يقوم بها معظم الأمهات والسيدات رغم أن بعضهن قد لا يعلمن أن هذه الطريقة يمكن أن تتسبب في التسمم عند تناولها، في هذا المقال سنحاول توضيح هذه الطريقة الغير صحيحة والتحذير منها، وكيفية طهيه بالطريقة الصحيحة.

أحد الأخطاء الشائعة هي غلي البيض لفترة زمنية قصيرة جداً، حيث لا يُؤخذ في اعتباره الوقت الكافي. وهذا يجعله غير نضج وغير متساوي، وعند تناوله يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي. من ناحية أخرى، ترك البيض لفترة طويلة جداً في الماء المغلي لأكثر من نصف ساعة أيضًا يمكن أن يكون ضارًا للشخص الذي يتناوله، لذلك يُفضل عدم استخدام هاتين الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض:

لطهي البيض بشكل صحيح، اتبع هذه الخطوات:

1. استخدم وعاء مناسبًا مليئًا بالماء واترك الماء حتى يصل إلى نقطة الغليان.

2. أضف البيض تدريجيًا إلى الماء المغلي.

3. ضع كمية صغيرة من الملح في الماء.

4. تأكد من أن عملية الطهي والغلي تستمر لمدة تقرب من عشر دقائق، دون تجاوز نصف ساعة.