انت الان تتابع خبر "الخسارة ستكون كبيرة للغاية".. ليلى عبد اللطيف تثير خوف من كذب توقعاتها الأخيرة لن تتخيلوا ماذا قالت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها التي تطلقها من حين لاخر، الأمر الذي لم يتقبله الجمهور وتعرضت لانتقادات عديدة.

الكثير من الجماهير حول العالم كذبوا توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف وسخروا منها لكنها فاجأت الجميع وردت على كل هذه الانتقادات.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن الخسارة ستكون كبيرة للغاية لمن يكذب توقعاتها، حيث حثت الجميع على أخذ الحيطة والحذر بدلا من السخرية منها.

من جانب آخر، توقعت ليلى عبد اللطيف استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية، واضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كم توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة، اختراعات جديدة، مثل تطور الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال المرحلة المقبلة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة وخاصة في مدينة تكساس، توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، كشفت ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات التي تخص مصر، منها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.