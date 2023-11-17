ممنوع دخول المراهقين وصغار السن..الدكتورة هبة قطب تنشر فيديو خاص للكبار فقط.. هذا ما يجب عليكِ فعله لإشعال نيران الزوج في فراش النوم وجعله يتجنن عليك ويصبح كالحصان الثائر؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خرجت الدكتورة هبة قطب، أخصائية الطب الجنسي وأستاذة الطب الشرعي في جامعة القاهرة، بمقطع مثير للجدل أثناء عرضها لأحد حلقات برنامجها الشهير "بوضوح" على قناة الحياة المصرية.

وفي ردها على سؤال حول كيفية إثارة الرغبة الجنسية لدى الرجل، أوضحت الدكتورة قطب أن هناك عدة طرق يمكن للمرأة استخدامها لتحقيق ذلك. أولاً، يجب على المرأة أن تكون على دراية بحاجات ورغبات الرجل وأن تسعى لتلبيتها بشكل مناسب. وبالتالي، يجب أن يكون هناك تواصل مفتوح وصريح بين الزوجين حول الاحتياجات الجنسية والرغبات المشتركة.

ويمكن للمرأة أن تستخدم ألفاظًا مثيرة ولغة جسدية للتعبير عن رغبتها واستعدادها للعلاقة الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة أن تستخدم التقبيل واللمس الحسي والمداعبة لإثارة الرجل جنسيًا. ويجب أن يتم توفير بيئة مريحة ومثيرة للزوجين، ويمكن للمرأة أن تستخدم الملابس الجذابة والعطور المناسبة لزيادة رغبة الرجل الجنسية.

وفي النهاية، يجب أن يتم التركيز على بناء العلاقة العاطفية والرومانسية بين الزوجين، حيث تؤثر العلاقة العاطفية بشكل كبير على الرغبة الجنسية. ويجب على الزوجين أن يعبروا عن مشاعر الحب والاهتمام ببعضهما البعض وأن يقضوا وقتًا ممتعًا معًا خارج سرير النوم.

تتناول الدكتورة هنا هذا السؤال المهم والأساسي الذي يؤثر بشكل كبير على العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، وخاصةً أن العديد من الرجال يعانون من مشكلة البرود الجنسي. وتوضح أنه في حال كان الرجل يعاني من البرود والضعف الجنسي، يجب على المرأة اتخاذ بعض الإجراءات لإشعال الرغبة الجنسية لديه والتمتع بعلاقة جنسية مرضية للطرفين.

تشمل الممارسات التي يمكن للمرأة اتباعها لإشعال الرغبة الجنسية للرجل ارتداء ملابس جديدة وغير تقليدية مثل ملابس الليل، وتغيير تسريحة شعرها وغيرها من الأمور غير المعتادة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز الرجل جنسيًا بشكل كبير.