انت الان تتابع خبر "اللهم أني بلغت".. ليلى عبد اللطيف تطلق تحذيرها الأخير لفصل الشتاء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اطلقت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقعاتها الأخيرة لفصل الشتاء الحالي، حيث كشفت أنه سيكون الأخطر من كل السنوات الماضية، الأمر الذي فاجأ الجمهور حول العالم.

ليلى عبد اللطيف قالت إن موسم الشتاء الحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة ولم يسبق لها مثيل.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج الأسبوع القادم على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.