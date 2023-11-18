انت الان تتابع خبر وداعٌ مؤلم وصلواتٌ حاسمة.. ليلى عبد اللطيف تبكي وتنادي بصوت مبحوح وتدلي بتوقعات جنونية مفاجئة وترعب الجميع.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ينتظر الجميع توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بقلق بعد أن أصابت توقعاتها الماضية بنسبة 85% على حد زعمها.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد نهاية العام 2023 زلازل وبراكين وكوارث طبيعية مثل االحرائق في أستراليا والفيضانات في أوروبا.

وتنبأت بمناوشات عسكرية بين أمريكا والصين وانفجار غامض يتسبب في هلاك الآلاف في روسيا الاتحادية.

كما توقعت أن تشهد اليابان كارثة طبيعية تؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف.

وتحدثت عن تعرض أحد السجون في العالم لعملية تمرد خطيرة وواسعة، مما يؤدي إلى حدوث فوضى وشغب كبيرين، وسيكون هناك عدد كبير من السجناء الذين سيصبحون ضحايا لهذه المجـ.زرة البشرية.

وتوقعت العرافة الشهيرة اغتيال أحد الشخصيات الهامة الدبلوماسية في دول أوروبا وتفشي بعض الأمراض بين قطاع الدواجن والمواشي.

جدير بالذكر أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها بشكل كبير، حيث تظل مجرد توقعات قد تخطئ أو تصيب.