انت الان تتابع خبر احذروا من نهاية شهر نوفمبر.. ليلى عبد اللطيف تثير الرعب بتوقع مخيف للغاية.. مالذي سيحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجميع من شهر نوفمبر، حيث كشفت أن هناك كارثة ستحدث، الأمر الذي اثار الخوف عند الجمهور

ليلى عبد اللطيف أبدت حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.