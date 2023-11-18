انت الان تتابع خبر توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لفصل الشتاء وشهر اكتوبر بدأت بالحدوث فعلاً والجمهور مصدوم مجدداً !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأ موسم الشتاء ببرد قارس جدا في بعض الدول، الأمر الذي صدم الجميع، حيث كانت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف قد توقعت ذلك.

ليلى عبد اللطيف كانت قد تنبأت أن فصل الشتاء هذه المرة سيكون الأخطر على مر الاطلاق، الأمر الذي لم يصدقه أحد لكنه بات حقيقة واقعية.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنين عدم تحققها.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن شهر اكتوبر وبقية أشهر هذا العام سيحملين الكثير من المفاجآت، حيث توقعت حدوث كوارث بشرية كبيرة.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الأسبوع المقبل لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.