انت الان تتابع خبر الجميع مصدوم!! التوقع المرعب المزلزل الذي ابكى واخاف ليلى عبد اللطيف تخشى وقوعه بدأ بالتحقق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجدل بعدما كشفت عن توقعها الذي كانت تخشى حدوثه، الأمر الذي فاجأ الجميع وتسائلوا ماهو هذا التنبؤ وهل فعلا تحقق.

وعن توقعها التي اثارت الجدل فيه، تنبأت ليلى عبد اللطيف بانقطاع شبكة الإنترنت، مشيرة أن توقف الإنترنت في فلسطين الفترة الأخيرة هو ماتوقعته بالضبط.

من جهة آخرى، أبدت ليلى عبد اللطيف حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.