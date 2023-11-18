انت الان تتابع خبر شارك في أحيا حفل عقد قران أمير الأردن.. فنان شهير يفجر ضجة ويعلن اعتزال الفن رسمياً.. لن تصدقوا من يكون... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -فجر فنان ضجة بتصريحه رسمياً اعتزاله الفن، من خلال منشور كتبه على حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث قال الفنان والـ دى جى أحمد علاونة "أعلن اعتزالي مهنة الـ DJ إرضاءَ لوجه الله تعالى، ونضرةَ لدين الله ولرسولنا الكريم محمد صلّى الله عليه وسلم، ونصرةَ لشهداء غزة".وفي وقت سابق، شارك أحمد علاونة في حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الآنسة رجوة آل سيف والذى شارك فيه الفنان تامر حسني، وأحمد سعيد، وراغب علامة، وديانا كرزون وزين عوض، عبد الله مهيرات.

الجدير بالذكر ان أحمد علاونة شارك في أحيا حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الآنسة رجوة آل سيف والذى شارك فيه الفنان تامر حسني، وأحمد سعيد، وراغب علامة، وديانا كرزون وزين عوض، عبد الله مهيرات.