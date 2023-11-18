انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تثير الرعب بين الجمهور بتوقعاتها الأخيرة.. هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الفلكية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف مفاجأة غير متوقعة مجدداً بعدما كشفت عن آخر توقعاتها من خلال لقاء تلفزيوني لها.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن نهاية هذا العام سيشهد أحداثا دموية، لكنه سوف يشهد ايام سلمية من جهة أخرى.

وأضافت عبد اللطيف في توقعاتها أن المدارس اللبنانية ستتعرض للقفل، وسوف يشهد مطار رفيق الحريري أحداث شغب وفوضى وسيكون موظفو المطار في قلب الحدث، وسوف ينجح محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في حل تلك للمشكلة وسوف يجد حلاً.

ونفت ليلى عبد اللطيف قيام حرب عالمية ثالثة هذا العام لكنها توقعت أن تشهد بعض الدول العربية بعض الكوارث الزراعية وظهور أزمات بالغة في الغذاء، كذلك توقعت حدوث حرائق ومشاهد نيران بين الناس في بعض الدول العربية الأخرى.

وتوقعت أن المهاجرين خارج البلاد سوف يعودون لدولتهم لبنان ويقيموا فيها وسوف ينشأون شبكة استثمارات ناجحة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف أن عام 2023 سوف يشهد ظواهر غريبة مثل اختفاء بعض المدن وفي عام 2024 و2025 ستهاجم بعض الحيوانات المفترسة الإنسان.