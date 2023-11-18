انت الان تتابع خبر الحلقة الأكثر جرأة ووقاحة في الكرة الأرضية.. الإعلامي مالك مكتبي يرتجف من هول الصدمة شابة جريئة تختار عريسها على الهواء مباشرة وتوعدة بهذا الشي المخجل والمعيب امام الجميع..!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في إحدى حلقات برنامج الأكثر إثارة “أحمر بالخط العريض” المعروض على قناة LBC، استضاف الإعلامي المشهور مالك مكتبي سيدة لبنانية جريئة بشكل مخيف. تختار هذه السيدة رجلًا عريسًا لها على الهواء مباشرة دون أدنى خجل

تصرح هذه السيدة بتصريحات جريئة أمام الجماهير، قائلة: “مثلما النساء هن أساس الحياة، يعتبر الرجل قوة الحياة”. وعندما سألها المذيع عن سبب عدم زواجها حتى الآن، أجابت بأن الحظ لم يحالفها في الزواج رغم رغبتها الشديدة في ذلك.