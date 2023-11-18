انت الان تتابع خبر خلي بالك عشان مترجعيش تندمي»… خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب.. خطأ شائع محدش خد باله منه قبل كدا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خبير يحذر من خطأ شائع مع تدني درجات الحرارة تدريجيًا، يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام السخانات مرة أخرى، سواء كانوا يعتمدون على سخان كهربائي أو غازي، دون أن يعلموا أن هناك بعض الأمور التي يجب أخذ الحيطة بها قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل مستمر، بما في ذلك بعض التدابير الأمنية التي تمنع حدوث مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى الانفجار والاختناق.

خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب

نصائح عند شراء سخان كهربائي جديد

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، على أهمية شراء سخان جديد من أماكن معروفة ومعتمدة. يجب أن يكون مناسبًا، ومن مزاياه أن تفاصيل الجهاز تتناسب مع المواصفات، ويمكن شراء الحجم الذي يناسب احتياجات الأسرة.

بالنسبة للسخانات الكهربائية يجب التأكد من أن الاتصالات الكهربائية صحيحة ومنفذة بواسطة فنيين محترفين، أما بالنسبة للسخانات الغازية، فيجب التواصل مع شركة الغاز للحصول على اتصال صحيح.

الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي

في المقابل للسخان الجديد، تنشأ مشاكل بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية ومتابعة العطل المرتبطة بالسخان. أشار اللواء ممدوح عبد القادر إلى أهمية التعرف على علامات تشير إلى عيوب في السخان الكهربائي، وحذر من تجاهل الإصلاحات التي يقوم بها فنيون محترفون، مثل عدم فصل السخان بشكل كامل، حيث يظل المصباح مشتعلاً دائمًا، مما يشير إلى خلل في “الترموستات”، والذي قد يؤدي إلى الانفجار.