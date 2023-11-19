انت الان تتابع خبر عروس مغربية فاتنة الجمال والقوام تكسر كل الحواجز والخطوط الحمراء وتقوم بهذا الأمر المخجل في عرسها على رجل سعودي.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو يوثق حفل زواج فتاة مغربية من شاب سعودي، وقد قامت الفتاة بنشر الفيديو على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر الفيديو حفل الزفاف الذي تم تنظيمه وفقًا للعادات والتقاليد المغربية، حيث تمت إقامة الحفل بطريقة رائعة ومميزة.

وقد ظهر المعازيم في الفيديو وهم يصفقون ويشاركون العروس فرحتها، وقد تمت مشاركة العروس وفقًا للطقوس المغربية التي تعتبر جزءًا هامًا من الأعراس في المغرب.