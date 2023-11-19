انت الان تتابع خبر “استر يا الله. ليلي عبد اللطيف تقرأ من ورقة وتقطعها فوراً وهي تبكي على الهواء.. والمذيع ينسحب من الحلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت ماسيحدث في عدة دول خلال الفترة القادمة، حيث تنبأت بأيام كارثية للجميع وانهارت بالبكاء على الهواء.

وتوقعت ليلى عبداللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" حدوث زلازل وأوبئة وأحداث كارثية في الفترة القادمة واعلان حال الطوارىء وكـارثة طبيعية ستشغل العالم بأكمله والسعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار وباء سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن المملكة ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

وقالت العرافة الشهيرة: "ينتشر خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام".

وتوقعت أيضاً بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر،

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في حلقة خاصة عن المشهد السوداني "أرى إن السودان مقبلة على أحداث خطيرة وباتت قريبة على شفير حرب مقبلة وقاسية" وأثار هذا الحديث الكثير من الجماهير العربية وبالأخص السودان.

وأضافت الفلكية الشهيرة: "سيناريو احداث ليبيا والعراق يتكرر في السودان خلال المرحلة وارى السودان يدخل الى المجهول المظلم نفق مليء بالأحداث الكبيرة الكارثية" وهذه الحرب نتيجة لخلافات على السلطة.