انت الان تتابع خبر المصائب لاتأتي فرادى هذا ماينتظركم.. ليلى عبد اللطيف تُفجع العالم بتوقعاتها الجديدة (الله يستر) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - افجعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف العالم بتوقعاتها الجديدة، حيث أكدت أن المصائب لاتأتي فرادى وكشفت ماسيحدث خلال الفترة القادمة.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها البرد وتسبب حرارة واغماء، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللتي توقعتها.