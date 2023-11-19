انت الأن تتابع خبر علامات القيامة ظهرت بالمملكة.. أب جريء يطلب من عريس ابنته الجميلة ان يقوم بهذا الفعل المخزي والصادم مع عروسته أمام الجميع.. وهكذا كانت النهاية.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يكن يتوقع عريس سعودي أن يردَّ والد عروسه بعد عقد قرانهما مباشرة مهر ابنته في نفس اللحظة، وأن يغادرا معاً إلى بيت الزوجية في الحال، من باب التيسير على العروسين.

وفاجأ والد العروس سعود المالكي الحضور خلال حفل زفاف ابنته بأن طلب من زوج ابنته اصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران، بحسب جريدة “وأوضحت الجريدة، أن والد العروس سلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة من الأب تأتي لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا المسلمين لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن “أبرك النساء أيسرهننة”.