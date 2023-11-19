انت الان تتابع خبر المذيعة الجديدة التي ظهرت اليوم على قناة “بي ان سبورت” وجننت الشباب بجمالها واقوامها الفتان الذي لا يقاوم .! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انضمت المذيعة المصرية نيرفانا العبد مؤخراً إلى طاقم عمل قناة بي ان سبورت الرياضية، وخطفت الأنظار بجمالها الساحر وابتسامتها التي أسرت المشاهدين.

وأستطاعت نيرفانا أن تخطف الأنظار من خلال برنامج “عين المكان” الذي قدمته على قناة بي ان سبورت، وعملت من خلاله على تغطية أحداث بطولة كأس العالم التي نظمتها دولة قطر 2022

وكانت المذيعة المتألقة نيرفانا العبد قد أعلنت في نوفمبر الماضي 2022 انضمامها رسمياً لقناة بي ان سبورت الرياضية.

و نيرفانا العبد هي مذيعة مصرية تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة واستطاعت أن تثبت نفسها على شاشة التلفاز رغم سنها الصغير.

أصغر مذيعة تظهر على الشاشة

انضمت نيرفانا العبد لطاقم قناة ON Live عام 2020 وعمرها 18 عاماً فقط وكانت أصغر مذيعة بالقناة، وأستطاعت أن تبث وجودها رغم سنها الصغير وكان أول ظهور لها على شاشة القناة من خلال تقديم نشرة الأخبار الجوية

ومن قناة ON Live إلى قناة الزمالك، حيث قدمت فيها العديد من البرامج، منها برنامج أخبارنا، وبرنامج “نهارك ابيض” يستعرض اخر اخبار نادي الزمالك والكرة المصرية وحوار مع ضيوف من لاعبين ومحللي كرة القدم.

كما قدمت على قناة الزمالك برنامج وان تو واستطاعت من خلاله الوصول لقلوب نيرفانا العبد وتجربتها في التمثيل

خاضت نيرفانا العبد تجربة وحيدة في التمثيل، وشاركت مطلع العام الحالي 2022 بالفيلم الكوميدي “واحد تاني” الذي عرض خلال أيام عيد الفطر المبارك، من بطولة الفنان أحمد حلمي، والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضي

وجسدت نيرفانا العبد بالفيلم دور موظفة بمصلحة السجون التي يعمل بها أحمد حلمي كأخصائي اجتماعي، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسي

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، وعن أملها في أن ينال دورها بالفيلم على إعجاب الجماهير وأن يكون دفعة قوية لها للمشاركة في العديد من الأدوار المقبلة.ة.ر.