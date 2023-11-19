انت الان تتابع خبر حرب عالمية ثالثة وستعلنون ندمكم في الايام القادمة.. ليلى عبد اللطيف تثير الرعب والفزع وتكشف ماسيحدث بكل ثقة والجمهور مصدوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ليلى عبد اللطيف عن أخطر توقعاتها للفترة المقبلة وخاصة ما سيحدث في الأردن خلال الأيام القادمة.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "ملك الأردن سوف يمتص غضب الشعب الأردني ويعمل على تهدئته، وذلك نتيجة جرائم الحرب على غـ زة".

وتابعت العرافة اللبنانية: "المعابر والحدود الأردنية سوف تفتح أبوابها لدخول عدد كبير من الجرحى وإرسال المزيد من المساعدات وتقديم الدعم الطبي والإنساني".

وأشارت: "سيحدث عملية احتجاز رهائن في أحد دول العالم، نتيجة تداعيات الحرب على غـ زة".

ولفتت: "الحرب العالمية الثالثة آتية لا محالة، لكنها لا تطال جميع دول العالم".

وواصلت: "كما أن الدولار الأمريكي في العالم يحدث له هبوط وانهيار".

واختتمت: "أمريكا ستكون أمام نوع جديد من الاعتداءات تحمل أساليب جديدة ومتطورة خلال المرحلة المقبلة، وهذا يجعل المصالح الأمريكية تحت التهديد والخطر".