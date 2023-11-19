السعودية مودل آش تتحدى سما المصري بوصلة رقص شرقي مثير وتبرز جسدها أمام الكاميرا بشكل فاضح ومُغري

فنون - كتب امير التهامي - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعويدة ​مودل آش​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه برقصة مثيرة على أنغام أغنية خليجية.

وظهرت آش في الفيديو وهي ترتدي ملابس مكشوفة، وتؤدي وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية خليجية.

وعبر المتابعون عن طريقة آش هذه، فقد بدت وهي تقوم بحركات إيحائية وجريئة، وهي ترتدي تنورة ضيقة جداً، وتوب فاضحة وكاشفة بشكل كامل عن منطقة الصدر، كما بدت آش وكأنها تقصد إبراز صدرها أمام الكاميرا حتى يراه الجمهور.

ويأتي تصرف مودل آش في أعقاب أزمة مشابهة تعرضت لها الراقصة المصرية سما المصري، بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص رقصًا شرقيًا في أحد الفنادق في مصر.

وتسبب الفيديو في موجة من الانتقادات لسما المصري، التي تم إلقاء القبض عليها، ووجهت إليها تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكعادتها كانت قد شاركت آش الجمهور صورة أحدثت بلبلة في صفحتها الخاصة.

فإستعرضت آش صدرها بالصورة، إذ إرتدت توب برتقالية اللون متصلة من جهة الصدر، مع بنطال أسود اللون وبدا شعرها منسدلاً.

وأقفلت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض للانتقادات.