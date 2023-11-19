انت الان تتابع خبر دولة عربية تظهر فيها كائنات غريبة تثير الفزع وخوف الجميع. توقعات ليلى عبد اللطيف مع نيشان تفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة خاصة مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر قناة "الجديد"، كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن تنبؤاتها الجديدة وفاجأت الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن الحرب القاسية التي يتعرض لها القطاع ستكون سببا في حدوث مفاجأة كبيرة وصادمة تزلزل الاحـ تلال وأركان قيادته العسكرية والحكومية، وتجعل المشهد القادم مختلف عن الصورة السوداء الحالية.

وأفادت بأنها ترى حالة من الرعب والخوف في صفوف جيش الكـ يان الذي سيواجه، نوعا من الكائنات لم يرها ولم يعرفها من قبل وخاصة في الأنفاق، وسيخرج مهزوماً رغم كل القتل والدمار الحادث حاليا.

وعندما سألها نيشان عن طبيعة هذه الكائنات الغريبة، ردت بأنها “لا تعرف”، لكنها عادت وأوضحت أنها قد تكون نوعا من الأسلحة لا تخطر على البال.