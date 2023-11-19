دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، لجأ العديد من خبراء التجميل إلى الاستعانة بالوصفات الطبيعية بعد تجارب متعددة أظهرت أن نتائج هذه الوصفات تتساوى مع تلك الحاصلة عن الأدوية الكيميائية. وتعتبر هذه الوصفات خيارًا ميسرًا لتوفير التكاليف الضخمة المترتبة على شراء المواد الكيميائية بأسعار مرتفعة. كما أنها تيسر الوصول إليها من المتاجر بسبب طابعها الطبيعي الذي يتاح بشكل دائم.

فوائد استخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر والبشرة

[ازاي عايشة كل دا من غير ما تعرفيها ||.. وصفة سحرية بموكونين فقط من خبيرة التجميل "بزيت الزيتون والقرنفل"… اليكم طريقة الاستخدام في 20 ثانية!!] من بين هذه الوصفات الطبيعية الفعّالة تبرز وصفة القرنفل وزيت الزيتون، التي تُستخدم للعناية بالبشرة وأيضًا لمشاكل الشعر. تتمتع هذه الوصفة بفوائد متعددة يمكن أن تعود بالنفع على الجسم بأكمله.

تحفيز نمو الشعر: يُفيد استخدام الوصفة في زيادة طول الشعر، حيث تُحفز البصيلات على النمو.

معالجة التجاعيد: تساعد الوصفة في التقليل من التجاعيد عند تحضيرها بدون استخدام عيدان القرنفل.

إزالة الجلد الميت: تسهم في التخلص من الجلد الميت في جميع أنحاء الجسم.

مكونات وطريقة وصفة زيت الزيتون والقرنفل الجبارة

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

لتحضير هذه الوصفة

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

عيدان قرنفل.

نصف ملعقة من النشا.

الطريقة:

ابدأ بطحن عيدان القرنفل مع زيت الزيتون.

أضف ملعقة النشا، ومن ثم زيت جوز الهند.

ضع الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك.

اتركه لمدة ساعة ونصف، وسوف تحصلين على نتائج رائعة بعد شهر من الاستخدام. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة دون القرنفل لتطبيقها على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة