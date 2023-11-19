انت الان تتابع خبر ستبكون دم” ليلى عبد اللطيف تعود من جديد بقوة وترعب الجميع وتطلق تنبؤاتها الخطيرة والغير مألوفة.. “الله يلطف بالجميع” والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الجميع يتابع توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف الجديدة أولاً بأول بعد تحقق توقعاتها باندلاع حرب دامية في دولة السودان

وفي توقعات جديدة قالت الفلكية الشهيرة أن الحرب في السودان ستتوسع أكثر بعد عيد الفطر ودول أخرى ستدخل على خط الصراع في السودان بطريقة غير مباشر

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على “يوتيوب” اعلان حال الطوارىء وكـارثة طبيعية ستشغل العالم بأكمله والسعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار وباء سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن المملكة ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآ

وقالت العرافة الشهيرة: “ينتشر خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام”.

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في حلقة خاصة عن المشهد السوداني “أرى إن السودان مقبلة على أحداث خطيرة وباتت قريبة على شفير حرب مقبلة وقاسية” وأثار هذا الحديث الكثير من الجماهير العربية وبالأخص السودان.

وأضافت الفلكية الشهيرة: “سيناريو احداث ليبيا والعراق يتكرر في السودان خلال المرحلة وارى السودان يدخل الى المجهول المظلم نفق مليء بالأحداث الكبيرة الكارثية” وهذه الحرب نتيجة لخلافات على السلطة