انت الان تتابع خبر بدون ذرة حياء او ادنى خجل.. اتفرج مذيعة mbc الفاتنة تطلب من زميلها أن يحملها على الهواء مباشرة! والجمهور مصدوم من ردة فعل زميلها ماحصل لايصدق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مذيعة MBC تفاجئ زميلها بطلب حملها على الهواء مباشرة

خلال النشرة الرياضية المذاعة على قناة MBC، قامت المذيعة اللبنانية أولينا الحاج بمفاجأة زميلها بطلب حملها على الهواء مباشرة. وقد أثار هذا الطلب الكثير من الضحك والدهشة في استوديو البرنامج.

التفاصيل

أثناء قراءتها لخبر عن بطولة بريطانيا لحمل الزوجات، قامت أولينا بمفاجأة زميلها حمود فايز بطلب حملها والتنقل بها في الاستوديو

وقد جاء هذا الطلب بطريقة مرحة وغير متوقعة، مما أثار ضحك الحضور واستغرابهم

رد فعل زميلها

لكن لم يكن رد فعل زميلها حمود فايز مثل ما كانت تتوقع.

فقد أحرجها برده الذكي قائلاً “هذه مسابقة لحمل الزوجات وليس حمل الزميلات”.

وقد أثار هذا الرد فعل مزيدًا من الضحك والتفاعل في الاستوديو.