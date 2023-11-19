انت الان تتابع خبر “الله يستر” ليلى عبد اللطيف تقرأ من ورقة وتقطعها على الفور وتصعق الجميع بتوقع مزلزل وغير مسبوق..هذا ما سيحدث بعد ايام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -لنزلت دموع الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على الهواء مباشرة بعدما كشفت عن توقعات كارثية ستحدث خلال الايام القادمة.

ليلى عبد اللطيف تنبأت بحدوث هزة أرضية خلال الأسبوع المقبل في احدى الدول العربية في القارة الإفريقية داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر

وقالت إن تركيا ستعود الى قلب الحدث من جديد من خلال أحداث مؤسفة في احدى المدن التركية مما سيؤدي الى حصول فوضى وبلبلة كبيرة والجيش التركي يتصدى.

كما توقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة.

وزعمت أن تشهد بعض الدول في قارة إفريقيا انقلابات عسكرية وغير عسكرية، وستندلع حرب أهلية في بعض تلك الدول، وستنتشر الأوبئة.