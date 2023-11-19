انت الان تتابع خبر اعلن عن ندمي من كل قلبي.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة والجمهور غير مصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعلنت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن ندمها الشديد وحزنها من التعليقات السلبية التي تعرضت لها بسبب توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا.

ليلى عبد اللطيف فجرت مفاجأة بعدما كشفت أن توقعاتها تحتمل الصواب والخطأ وليست حتمية الوقوع وليس على الجميع تصديقها لكن أخذ الحيطة والحذر فقط.

من جهة آخرى، أبدت ليلى عبد اللطيف حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.