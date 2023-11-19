انت الان تتابع خبر "الحلقة الممنوعة من العرض".. العبقري ميشال حايك يفجر مفاجأة ويكشف ماسيحدث بـ مصر والسعودية في عام 2024! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحققت كثير من توقعات ميشال حايك مؤخراً في عدة دول عربية الأمر الذي تسبب في زيادة شهرته بشكل كبير في المجتمعات العربية، فعاد مجدداً بتوقعات صادمة للعام 2024 قبل أسابيع قليلة من نهاية 2023.

وتوقع حايك ظهور علامات عجيبة وغريبة في الأهرامات وحولها وفوقها أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي تدهش العلماء وتحير المتابعين على حد تعبيره كشف أيادي شريرة تحاول سرقة أهم القطع المصرية الأثرية.

وزعم ميشال حايك إن الانظار ستنحرف عن موسم الرياض إثر حدث مفاجئ في السعودية وتحدث عن أحداث أمنية تستدعي تأهب فتحرك فضرب بيد من حديد.

وتنبأ سيد التوقعات ميشال حايك بسقوط نيزك ضخم في منطقة نائية في تركيا وهزات أرضية جديدة في بلاد الأناضول مطلع العام القادم.

كما توقع حايك عودة الحرب الباردة مجدداً وانهيار حلف الناتو في 2024 ورأة أن روسيا ستتلقى هزيمة عسكرية مريرة في أوكرانيا ستزلزل عرش بوتين وتتسبب في بزوغ نجم شخصية عسكرية روسية جديدة تطيح به عبر انقلاب عسكري.

وقال حايك إن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث منها: انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير.

وزعم أن الوسط الفلكي سيكون على موعد مع صدمة بأحد وجوهه، كما أن المنطقة العربية ستشهد يوماً تهتزّ الأرض فيه و«تعمل اللي رح تعمله»، ويشرح: «سنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها».

وقال إن رئيس لبنان ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وأقلق الفلكي الشهير مسال حايك جمهور سلطان الطرب الفنان جورج وسوف زاعماً أنه سيواجه أزمة صحية في العام 2024 تجعل حياته في خطر.