اوعى تشتريها لو هتموت من الجوع.. ست انواع من السمك احذر منها تسبب الموت البطيء..انقذ حياتك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقبل جميع الأفراد على تناول الأسماك بجميع أنواعها حيث انها لذيذة وذات مذاق مميز، بالإضافة إلى أن خبراء التغذية ينصحون بتناول الاسماك لانها تحتوي على قيمة غذائية عاليه، وتحتوي على عناصر هامة للجسم مثل اوميجا 3 والكالسيوم والفسفور بكميات كبيرة لذلك لا يمكن الاستغناء عنها ولكن هناك بعض الأنواع التي يجب أن تحذر من شرائها حيث انها مصنفة تبعا اسماك سامة تسبب الموت لذلك يجب التعرف عليها الابتعاد عنها نهائيا وإنقاذ الحياة.

ست انواع من الاسماك التي يجب عدم تناولها

هناك عدة أسماك في الأسواق يجب ألا تقترب منها لانها تشكل خطر على حياتك وتسبب العديد من الأمراض وفي بعض الأحيان تسبب الموت ومن أهم هذه الأنواع ما يلي:

سمكه البلازما وهى من الاسماك التي تحتوي على نسبة دسم عالية في شوكة الظهر لذلك نجد الابتعاد عنها وعدم شرائها نهائيا.

سمكة الأرنب وهي من الاسماك المتواجدة في بعض الاسواق تحتوي على نسبة سم وسميت بذلك الاسم لأن لها هيكل خارجي يشبه حيوان الأرنب.

سمك القنديل وهو من احد الاسماك السامة التي تحتوي على سم في الشوك والجلد وتسبب الوفاة.

سمك الدجاج البحري أو سمك اللون كما يطلق عليه من أهم فصائل الاسماك السامة التي تحتوي على نسبة سم في شوكة الظهر.

سمك القط وهو سمك يحتوي على نسبة سم في الزعانف الصدرية ويسبب تسمم بعد تناوله مباشرة.

سمك البقر وهو أحد الأسماك التي تحتوي على نسبة سم في منطقة الذيل.